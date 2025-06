Sicurezza strade Abruzzo: interrogazioni e crolli allarmanti

CHIETI – L’onorevole Daniela Torto, deputata del Movimento 5 Stelle, ha espresso insoddisfazione per le risposte ricevute dal governo riguardo alle infrastrutture stradali in Abruzzo. La Torto ha presentato interrogazioni seguite a un grave crollo di intonaco nella galleria Tricalle della statale 656, avvenuto il 2 giugno, che ha richiesto la rimozione di 90 tonnellate di materiale per garantire la sicurezza.

La deputata ha evidenziato la necessità di migliorare la manutenzione e la vigilanza delle infrastrutture, citando infiltrazioni d’acqua evidenti in altre parti della galleria e situazioni critiche come il cavalcavia sull’asse attrezzato a Dragonara e la galleria San Silvestro a Francavilla al Mare. Torto ha sottolineato che molte strade, come la Strada della Pace a Chieti, sono in attesa di passare sotto la gestione dell’Anas, con enti locali che rimpallano le responsabilità per le condizioni precarie.

Con l’interpellanza, la Torto ha richiesto di conoscere i controlli effettuati prima del crollo, gli interventi previsti e l’adozione di un piano straordinario di monitoraggio e manutenzione per gallerie e ponti in Abruzzo. La risposta è stata fornita dalla sottosegretaria di Stato Wanda Ferro, ma la Torto ha lamentato la mancanza di informazioni dettagliate e precise.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: videocitta.media