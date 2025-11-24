Sicurezza stradale in Italia

La sicurezza stradale è una priorità per la società, come dimostra la celebrazione della giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, che si tiene ogni terza domenica di novembre. L’Organizzazione mondiale della sanità stima che circa 1,3 milioni di persone muoiono a seguito di sinistri stradali ogni anno, con circa il 90% dei deceduti provenienti da Paesi poveri.

L’Unione europea si è attivata per dimezzare il numero di morti e feriti entro il 2030 e azzerarlo per il 2050. In Italia, la sinistrosità stradale è diminuita del 26,3% nel periodo 2010-2024. Nel primo semestre del 2025, la sinistrosità è diminuita rispetto al 2024, con una riduzione di incidenti, feriti e deceduti.

La giornata mondiale in memoria delle vittime stradali è stata celebrata a Roma con la partecipazione di circa mille studenti medi e di oltre 160 istituti nazionali collegati in diretta streaming. L’evento ha incluso la visione dell’opera “17 minuti”, scritta e diretta da Riccardo Leonelli, che racconta la storia di quattro giovani e il loro professore, che provoca la morte di uno di loro a causa della sua condotta irresponsabile.

L’opera teatrale ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti sulle conseguenze dei sinistri stradali e sull’importanza di osservare le regole stradali. Il teatro è stato scelto come mezzo per sviluppare il pensiero critico sulla guida e per comunicare con i giovani sul tema della sicurezza stradale. L’arte, secondo Riccardo Leonelli, facilita la comunicazione con i giovani e può aiutarli a sviluppare un pensiero critico e a agire consapevolmente.