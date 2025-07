Sicurezza stradale e tecnologia: il futuro di Autostrade Italia

La sicurezza stradale e l’innovazione tecnologica sono temi centrali per il futuro della mobilità in Italia. Arrigo Giana, recentemente nominato amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, ha discusso questi argomenti durante la sua prima intervista pubblica nella rubrica “Non chiudere gli occhi” di RTL 102.5.

Giana ha sottolineato l’importanza di un cambiamento culturale riguardante la sicurezza stradale, definendo questo aspetto non solo come una questione tecnica, ma come un atteggiamento che deve essere interiorizzato da tutti. Ha annunciatoun’iniziativa di sensibilizzazione in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero del Lavoro e la Polizia di Stato. La campagna punta a evidenziare il ruolo dei lavoratori di Autostrade, che ogni giorno operano per garantire la sicurezza stradale.

In vista dei weekend estivi, Giana ha anticipato un aumento notevole del traffico, stimando circa 38 milioni di viaggiatori. Per affrontare questa sfida, Autostrade ha predisposto squadre di supporto alla circolazione e limitato i cantieri che potrebbero causare ritardi. Nel 2023, i volumi di traffico sono tornati ai livelli pre-pandemia, con una crescita del 1,6% rispetto all’anno precedente, segno di un recupero economico.

Infine, Giana ha evidenziato l’importanza della tecnologia per migliorare la sicurezza e l’efficienza della rete. L’adozione di intelligenza artificiale per l’analisi dei dati di traffico rappresenta un passo fondamentale per ottimizzare la pianificazione dei viaggi e rendere il sistema autostradale più sicuro. Autostrade per l’Italia ha in programma di investire notevoli risorse per aggiornare e modernizzare le infrastrutture, puntando su soluzioni innovative.