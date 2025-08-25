Sicurezza stradale e fauna a Pescasseroli: evento da non perdere

Domani, in Piazza S. Antonio a Pescasseroli, si svolgerà l’iniziativa “Una Piazza Sicura”, organizzata dal Comune di Pescasseroli e dalla Polizia di Stato, con ingresso gratuito. La giornata si concentrerà sulla sicurezza stradale per tutte le età, evidenziando la responsabilità nella guida e l’importanza di tutelare la convivenza tra uomo e natura lungo le strade.

L’evento coinvolge anche il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Rewilding Apennines e Salviamo l’Orso, che si uniscono per sensibilizzare i partecipanti su come muoversi in modo responsabile, garantendo la sicurezza di persone e animali selvatici.

Le attività si suddivideranno in diverse aree tematiche. La sezione “TUTTI IN AULA” offrirà educazione stradale attraverso lezioni e un simulatore 3D, con attività specifiche per diverse fasce d’età. I bambini tra i 5 e i 10 anni parteciperanno dalle 15:30 alle 16:15, mentre le altre fasce d’età sono programmate dalle 16:30 alle 17:15 e dalle 17:30 alle 19:30. Un tappeto sensoriale sarà disponibile per i maggiori di 14 anni dalle 15:30 alle 19:30.

L’area “TUTTI IN MOTO” sarà dedicata agli appassionati di moto, con attività di guida per i ragazzi sopra i 14 anni dalle 15:30 alle 19:30. Un’importante sezione sarà “STOP! ATTRAVERSAMENTO FAUNA”, rivolta alla prevenzione di incidenti con animali selvatici.

I partecipanti potranno apprendere come anche piccoli gesti possano contribuire a una migliore convivenza e alla tutela della fauna, in particolare dell’Orso Bruno Marsicano. L’invito è a partecipare per unire divertimento, apprendimento e responsabilità civica, fondamentali per la protezione del patrimonio naturale e della sicurezza stradale.