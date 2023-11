Sicurezza stradale, a Bosch il “DEKRA Road Safety Award 2023”

– È stato assegnato a Bosch, il Premio Internazionale “DEKRA Road Safety Award 2023”, giunto alla sua sesta edizione, che valorizza l’operato di realtà, aziende italiane o figure professionali più attive nell’ambito della sicurezza stradale. Il riconoscimento è stato conferito per l’impegno quotidiano della multinazionale tedesca sul tema della sicurezza stradale. A ritirare il premio – consegnato da Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East, durante il #FORUMAutoMotive che si è tenuto a Milano – è stato Camillo Mazza, General Manager Robert Bosch GmbH Branch in Italy. Bosch promuove da oltre un secolo tecnologia, ricerca e innovazione al servizio della sicurezza, dell’efficienza e del rispetto dell’ambiente, con l’invenzione del tergicristallo, passando per il servofreno, la frenata assistita, gli anabbaglianti, il controllo elettronico dell’airbag, la frenata d’emergenza, il controllo della stabilità ed oggi il futuro della guida autonoma, sensori, mobilità elettrica, software intelligente, i veicoli connessi.

“Quello della sicurezza stradale è da sempre un tema fondamentale per Bosch. Infatti, attraverso la nostra “Tecnologia per la vita”, per citare il nostro slogan, – ha affermato Mazza – ci impegniamo a rendere la mobilità del futuro sempre più sicura. Per questo, ampliamo costantemente il nostro portfolio con sistemi che proteggono gli utenti della strada e perfezioniamo costantemente le tecnologie già esistenti”.

“Il ruolo di Bosch contribuisce in maniera sostanziale alla tutela della sicurezza stradale – ha dichiarato Purcaro – e come DEKRA siamo orgogliosi di aver consegnato il premio ad un’azienda leader mondiale nella componentistica per le autovetture. Tale premio internazionale, infatti, è volto proprio alla valorizzazione di aziende e realtà che investono sulla tutela della sicurezza. Premiare Bosch per il suo impegno allo sviluppo della tecnologia per migliorare la Sicurezza Stradale in Italia, Europa e nel mondo rappresenta il giusto riconoscimento ad un’azienda impegnata da sempre nella riduzione degli incidenti su tutti i mezzi di trasporto dalle automobili alle motociclette, dalle biciclette ai veicoli commerciali”.

Mazza si aggiunge alle figure meritevoli che sono state premiate nelle edizioni passate, come: l’Avv. Francesco Rocca, all’ora Presidente della Croce Rossa Italiana; Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano; Alberto Bombassei, Presidente di Brembo; il Prefetto Roberto Sgalla, già Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato; il Sindaco di Genova, Marco Bucci nel suo ruolo di Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera.