Sicurezza sanitaria rafforzata per evitare il picco dell’influenza

Tutto è pronto per la 75ª edizione del festival di Sanremo, con operai che allestiscono il palcoscenico nell’Ariston e il red carpet all’esterno. La sanità ligure ha intensificato le misure di sicurezza sanitaria per affrontare il picco di influenza. Giancarlo Abregal, medico del festival, ha spiegato che la direzione generale della Asl e la Rai stanno collaborando per garantire il buon andamento della manifestazione. È stata potenziata l’attività del pronto soccorso locale, adeguato ai bisogni degli abitanti di Sanremo, e sono stati istituiti servizi medici aggiuntivi, compresa un’auto medica nel centro città con un infermiere a bordo.

Per gestire l’aumento di persone a Sanremo tra artisti, lavoratori e spettatori, è stato attivato un turno medico supplementare. Inoltre, è stata predisposta una postazione medica all’interno del teatro Ariston, attiva dal 23 gennaio, per garantire la sicurezza dei lavoratori. Considerando l’afflusso crescente di persone durante le serate del festival, saranno presenti tre medici e altrettanti infermieri per monitorare la situazione.

Per quanto riguarda la salute degli artisti in gara, Abregal ha mantenuto il riserbo, rivelando solo che al momento febbre e tosse non hanno colpito i partecipanti. Tuttavia, ha confermato che uno dei cantanti ha subito una lieve distorsione durante le prove, ma senza conseguenze gravi. La preparazione del festival prosegue, promettendo un evento sicuro e di successo.