Sicurezza pubblica e salute mentale dopo l’omicidio in USA

L’accoltellamento della 23enne rifugiata ucraina Iryna Zarutska, avvenuto su un treno a Charlotte, ha suscitato un intenso dibattito negli Stati Uniti su sicurezza pubblica, salute mentale e immigrazione. Iryna, scappata dalla guerra in Ucraina, è stata uccisa da Decarlos Brown Jr., 34 anni, senza fissa dimora con una lunga storia di arresti e problemi psichiatrici. Secondo la polizia e i video delle telecamere di sicurezza, Brown ha attaccato la giovane con un coltello, infliggendole una ferita mortale alla gola in un aggressione definita “non provocata”. Inizialmente trascurato dai media, il caso è diventato virale dopo la diffusione del video dell’attacco.

La tragedia ha generato forti reazioni politiche e mediatiche. Commentatori appartenenti al movimento Maga hanno paragonato l’episodio a quello di Daniel Penny, un ex marine che nel 2024 uccise un senzatetto affetto da disturbi mentali su un treno della metropolitana di New York. Penny fu assolto, diventando un simbolo controverso di coraggio civico. Alcuni di questi commentatori hanno affermato che senza il caso di Penny, non ci sarebbe stato l’omicidio di Zarutska.

Il vicepresidente Jd Vance ha collegato direttamente i due episodi, criticando i politici locali per non aver trattenuto Brown, arrestato 14 volte. Anche Donald Trump ha commentato, chiedendo la pena capitale per l’assassino di Iryna, sottolineando che questa violenza non dovrebbe avere altre opzioni legali. La Casa Bianca ha accusato i media di non dare la giusta attenzione alla vicenda di Zarutska, ritenendo esagerate le critiche nei confronti di Penny.