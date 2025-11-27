Sicurezza online in Abruzzo

7.8 C
L’Aquila è stata teatro di un caso di spionaggio in cui un commerciante ha installato videocamere in una dozzina di appartamenti di sua proprietà per spiare gli inquilini. Due esperti aquilani del settore, Luigi Faraone e Stefano Gentile, sostengono che essere spiati in casa è un fenomeno in aumento anche in Abruzzo e che la prevenzione è la base per evitare problemi.

I due esperti affermano che non è difficile attuare accessi illeciti e che è estremamente semplice reperire hardware anche a basso costo. Utilizzare strumenti che si trovano agevolmente su Amazon a pochi soldi espone però a dei rischi, come l’utilizzo intenzionale di chi li acquista o il pericolo che qualcuno possa sfruttare le loro note vulnerabilità per carpire informazioni o introdursi in reti più ampie.

Le intrusioni in ambienti domestici possono avvenire da ogni apparecchiatura connessa, ad esempio dal robot per pulire i pavimenti o dalla presa intelligente che spesso hanno software non aggiornato o non sicuro. Per evitare problemi, i due esperti consigliano di utilizzare strumenti smart supportati da un punto di vista software e di effettuare periodiche verifiche di sicurezza delle abitazioni.

Le aziende e i privati possono fare controlli di sicurezza per accertare se ci sono dispositivi vulnerabili o se qualcosa si sta trasmettendo fuori senza saperlo. I due esperti sperano che il caso dell’Aquila induca la gente a fare attenzione e a considerare le conseguenze di azioni che possono essere pesanti.

