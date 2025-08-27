Sicurezza nelle strutture sanitarie: richiesta urgente a Fidenza

La notte scorsa, il Centro di Salute Mentale di via Berenini a Fidenza è stato nuovamente danneggiato da atti vandalici. Questo episodio si aggiunge a una serie di aggressioni contro una struttura sanitaria essenziale per la comunità. I teppisti hanno devastato l’intero servizio, approfittando della mancanza di misure di sicurezza adeguate.

Nonostante sia presente un sistema d’allerta, non è collegato alle forze dell’ordine, rendendolo inefficace. I danni sono significativi: sono stati rubati tablet utilizzati per la gestione dei trattamenti sanitari, il decoder del sistema di videosorveglianza, 12 porte, una finestra, armadi e cassettiere, il distributore d’acqua e, cosa ancor più grave, una quantità considerevole di farmaci.

Il segretario generale della CISL FP di Parma e Piacenza, Giovanni Oliva, ha denunciato la situazione, sottolineando che la sicurezza nelle strutture sanitarie deve diventare una priorità. Nonostante le segnalazioni fatte, le risposte ricevute sono state vaghe e inefficaci.

Si richiede quindi un intervento urgente e concreto. In particolare, si chiede l’attivazione immediata di un sistema di videosorveglianza collegato direttamente alle forze dell’ordine, l’implementazione di misure di sicurezza reali e un piano di prevenzione per garantire servizi continui in un ambiente sicuro. La CISL FP si impegnerà a far sentire la propria voce presso la direzione aziendale per ottenere soluzioni tempestive e durature. La sicurezza di lavoratori e cittadini non può più essere trascurata.