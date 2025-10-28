Sicurezza nelle scuole italiane: il caso Pilo Albertelli

Nella notte scorsa, presso il liceo classico Pilo Albertelli di Roma, un incidente grave si è verificato durante un’occupazione scolastica in corso. Una studentessa è caduta in una zona sottostante del cortile, chiaramente vietata, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nelle scuole durante queste situazioni.

Secondo le informazioni rilasciate dalla dirigente scolastica Rosa Palmiero, la ragazza è precipitata in un’area protetta da grate chiuse e lucchettate. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito il suo recupero e il successivo trasporto in ospedale, dove è attualmente sotto osservazione.

Palmiero ha dichiarato che l’area dell’incidente è stata immediatamente messa in sicurezza e il passaggio ulteriormente chiuso. Ha invitato i genitori a responsabilizzarsi, chiedendo loro di dissuadere gli studenti minorenni dall’occupazione e raccomandando ai genitori degli studenti maggiorenni di valutare i rischi di tali eventi. Ha espresso la speranza per uno sgombero ordinato dell’istituto.

Mario Rusconi, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, ha sottolineato l’alta pericolosità delle occupazioni, evidenziando come esse possano trasformarsi in tragiche situazioni. Questo incidente ha messo in evidenza le criticità legate alla sicurezza degli edifici scolastici, spesso non controllati, e pone un forte invito a una maggiore responsabilità da parte delle famiglie nella protezione dei propri figli.

L’amministrazione scolastica ha adottato misure di sicurezza più rigorose e ha chiesto un ritorno alla normalità con uno sgombero ordinato. Questo episodio si colloca all’interno di una discussione più ampia sulle modalità di protesta degli studenti e sulla necessità di garantire ambienti scolastici sicuri.