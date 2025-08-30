Sicurezza nei Centri di Salute Mentale: il caso Bari

L’ex direttore generale della Asl di Bari, Domenico Colasanto, è stato condannato per omicidio colposo aggravato a causa della mancata attuazione delle misure di sicurezza nel Centro di salute mentale di via Tenente Casale, dove la psichiatra Paola Labriola è stata tragicamente uccisa da un paziente. La Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna a 3 anni e 6 mesi, sottolineando che Colasanto non ha mai riconosciuto le proprie responsabilità, attribuendole sempre ad altri.

I giudici hanno evidenziato l’obbligo di Colasanto di redigere i Documenti di Valutazione dei Rischi, che risultavano assenti. L’omicidio è stato considerato una conseguenza diretta delle omissioni della Asl, poiché la mancanza di sicurezza nella struttura ha creato un ambiente fatale per la dottoressa Labriola. Le testimonianze dimostrano la consapevolezza da parte dei vertici della Asl riguardo alle inadeguatezze della sicurezza.

Inoltre, la Corte ha criticato Colasanto per aver suggerito che il personale medico dovesse intervenire eroicamente nel contenere l’aggressione, ignorando le gravi carenze organizzative. La situazione di insicurezza del centro era ben nota, con precedenti episodi di violenza, e il giorno dell’omicidio, la dottoressa, priva di vie di fuga, non ha potuto far altro che chiedere aiuto inutilmente.

La Corte ha anche stabilito che Colasanto deve risarcire la famiglia della vittima, che si è costituita parte civile nel processo insieme alla Asl, riconosciuta responsabile civile.