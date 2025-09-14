Sicurezza nei cantieri in Basilicata, l’allerta della Filca Cisl

Il 8 settembre, durante i lavori per la realizzazione della linea Metaponto – Potenza tra Grassano e Bernalda in Basilicata, un operaio è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato al Policlinico di Bari. La notizia è stata diffusa dalla Filca Cisl lucana e confermata da Rfi. L’incidente è avvenuto mentre l’operaio stava effettuando riparazioni su un mezzo d’opera di un’impresa subappaltatrice ed è stato immediatamente soccorso e trasferito in ospedale.

Angelo Casorelli, segretario regionale della Filca Cisl, ha descritto l’incidente come un segnale di allerta che richiede una maggiore attenzione sulla sicurezza nei cantieri. Ha evidenziato che l’incidente si è verificato durante le operazioni di trivellazione per il consolidamento del terreno e ha esortato tutte le parti coinvolte a elevare il livello di sicurezza.

Casorelli ha espresso solidarietà all’operaio ferito e ha chiesto a Rfi e alla Regione Basilicata di chiarire il numero effettivo di lavoratori impiegati nel cantiere. Ha sottolineato che ogni fase lavorativa, comprese quelle delle ditte subappaltatrici, deve rispettare rigorosi protocolli di sicurezza per proteggere i lavoratori e prevenire sovraccarichi di lavoro.

Inoltre, la Filca Cisl ha richiesto maggiore trasparenza sullo stato di avanzamento dei lavori della nuova linea Ferrandina-Matera-La Martella, evidenziando che le tempistiche di completamento sono legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Casorelli ha ribadito che, sebbene siano importanti le scadenze del progetto, la tutela e la dignità dei lavoratori devono rimanere la priorità.