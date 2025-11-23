Sicurezza mobile in Italia

Il Mobile Security Index di Verizon lancia l’allarme sui dispositivi mobili, sempre più sotto attacco a causa dell’uso crescente dell’AI e degli errori commessi dagli esseri umani. La principale minaccia alla sicurezza delle organizzazioni potrebbe trovarsi nel palmo della mano dei dipendenti.

Le imprese stanno lavorando per colmare le falle di sicurezza, con il 75% che ha incrementato gli investimenti per la sicurezza mobile nell’ultimo anno. Chris Novak, VP Global Cybersecurity Solutions di Verizon Business, sottolinea che la sicurezza mobile non può più essere vista come una difesa perimetrale, ma come una battaglia che si combatte nel palmo della mano di ogni dipendente. L’ascesa dell’intelligenza artificiale sta portando a un aumento degli attacchi assistiti dall’AI, e le aziende devono ripensare le strategie di protezione.

Le PMI si dichiarano preoccupate, con il 57% che concorda di trovarsi in una posizione di svantaggio in termini di risorse, il che rende più difficile reagire ai cyber attacchi rispetto alle grandi aziende. Il 54% afferma che una violazione dei dati avrebbe ripercussioni più rilevanti sulla propria attività. Le grandi imprese tendono a essere più proattive nell’attuazione di misure di protezione, formando un numero maggiore di dipendenti sulla sicurezza mobile, offrendo programmi di formazione più completi sui rischi legati all’AI e adottando sistemi di autenticazione multifattore più avanzati.

La prudenza resta alta comunque in tutte le imprese, con il 63% degli intervistati che ha riscontrato gravi problemi dovuti a interruzioni operative e il 50% che ha subìto perdite di dati. La vera resilienza contro le crescenti minacce informatiche nasce da un approccio integrato alla sicurezza di rete e mobile. Le organizzazioni stanno aumentando gli investimenti in sicurezza e adottando una visione più ampia e strategica su come difendersi in modo efficace. Proteggere i dispositivi mobili è divenuto un imperativo aziendale, e un approccio proattivo e multilivello alla protezione dei dispositivi mobili non è più solo una buona pratica, ma un imperativo aziendale.

Una perfetta integrazione tra sicurezza di rete e protezione dei dispositivi consente alle aziende di innovare, collaborare e operare ovunque, mantenendo al tempo stesso un’elevata capacità di resilienza di fronte alle minacce informatiche. la chiave per identificare, valutare e gestire in modo proattivo i rischi complessi che permeano i processi aziendali, garantendo così una solida continuità operativa anche in uno scenario di sfide e cambiamenti in continua evoluzione.