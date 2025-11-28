Sicurezza Italia: tecnologie avanzate per la difesa

Si è svolta la seconda edizione di FORUM PA Sicurezza, un evento dedicato all’innovazione delle amministrazioni del comparto della difesa militare e civile, della sicurezza, del soccorso pubblico e della legalità. L’evento è stato aperto da un messaggio del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato alla sicurezza, fondato su una visione sistemica, sulla cooperazione tra amministrazioni, sulla collaborazione con soggetti privati e sull’attenzione costante all’evoluzione delle minacce e degli obblighi normativi.

Matteo Piantedosi ha inoltre evidenziato la necessità di ragionare in termini di filiere critiche e di ecosistemi, poiché le tecnologie emergenti stanno modificando la struttura stessa dei processi decisionali. Il Ministro ha sottolineato l’esigenza di un patrimonio informativo affidabile e di un modello di governance capace di integrare sicurezza, innovazione e servizi al cittadino, investendo sulle persone per garantire la crescita culturale, l’aumento della consapevolezza e lo sviluppo di competenze e formazione necessarie per governare la trasformazione digitale e l’evoluzione delle minacce.

All’evento hanno partecipato circa 50 relatori, tra cui il Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, Matteo Perego di Cremnago, il Vicedirettore Nazionale degli Armamenti, Luisa Riccardi, il Vicedirettore Generale della Pubblica Sicurezza per l’attività di coordinamento e pianificazione, Stefano Gambacurta, e il Vicesegretario Generale della Difesa, Mauro D’Ubaldi.

L’evento ha visto la partecipazione di importanti aziende come Accenture, Dell Technologies, Intel, HPE, AMD, McKinsey & Company, Oracle, Samsung Electronics Italia, Suse e Zenita, che hanno discusso su come le tecnologie emergenti e dirompenti possano essere integrate nella governance di processi complessi e interconnessi come quelli della sicurezza.

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha affrontato temi di attualità come gli sviluppi del conflitto in Ucraina, la situazione in Medio Oriente e la guerra ibrida, sottolineando la necessità di un approccio strategico per affrontare le sfide attuali e future. Ha inoltre ribadito l’impegno della Difesa nella creazione di un’Arma cyber e nella tutela delle infrastrutture critiche subacquee.

Il comparto della Difesa sta vivendo un momento di grandi investimenti a causa dell’evoluzione dello scenario macro-politico, con la NATO europea che sta assumendo un impegno senza precedenti dalla fine della Guerra Fredda. Sono stati stimati investimenti per la difesa della NATO Europea di 1 trilione di euro entro il 2035 e la creazione di fino a 1,2 milioni di nuovi posti di lavoro in tutta Europa tra il 2025 e il 2030.