venerdì – 14 Novembre 2025
Sicurezza IoT in Italia: Minacce e strategie di protezione

Da stranotizie
L’Internet delle Cose (IoT) ha rivoluzionato il nostro quotidiano, creando un ambiente nel quale oggetti e dispositivi si connettono e comunicano. Tuttavia, con questo progresso tecnologico emergono sfide significative nella cybersecurity. Ogni dispositivo connesso, come un frigorifero intelligente o una telecamera di sicurezza, può diventare un obiettivo per gli hacker, soprattutto quando si considera che molti di questi dispositivi sono dotati di risorse limitate e sistemi di protezione inadeguati.

Le vulnerabilità nascono principalmente dalla diffusione massiccia di questi dispositivi e dalla mancanza di aggiornamenti tempestivi. I produttori spesso puntano all’innovazione a scapito della sicurezza, il che apre la porta a diverse minacce. Gli attacchi DDoS sono tra i più gravi, come dimostra il caso della botnet Mirai, in grado di infiltrarsi in migliaia di dispositivi. Inoltre, malware specifici possono sottrarre informazioni sensibili o mettere in pericolo i sistemi industriali.

Un altro problema è l’intercettazione dei dati, poiché molti dispositivi utilizzano reti poco sicure, facilitando l’accesso a dati personali e credenziali. Le reti Wi-Fi pubbliche amplificano ulteriormente questa vulnerabilità. Anche attacchi fisici, come manomissioni di videocamere, possono comprometterne la sicurezza.

Per mitigarne i rischi, è essenziale adottare strategie di protezione multilivello. Ciò include la modifica delle credenziali di accesso predefinite, l’installazione tempestiva di aggiornamenti di sicurezza, e la segmentazione delle reti per limitare l’impatto delle violazioni. L’uso della crittografia end-to-end e delle autenticazioni multifattoriali fornisce ulteriori livelli di protezione.

Infine, è cruciale investire nella formazione degli utenti, poiché spesso gli errori umani rappresentano una delle principali cause di violazioni. Promuovere la consapevolezza digitale e rivedere periodicamente le politiche di sicurezza sono passi fondamentali per garantire la protezione dei dati nell’era dell’IoT.

