Sicurezza IoT in Europa: il progetto TELEMETRY al servizio della tecnologia

Il progetto TELEMETRY, sostenuto dall’Unione Europea, si dedica allo sviluppo di strumenti efficaci per rilevare minacce informatiche e vulnerabilità negli ecosistemi dell’Internet degli oggetti (IoT). In un contesto in cui i dispositivi IoT diventano sempre più parte integrante di settori critici come l’energia e la salute, la loro interconnessione aumenta il rischio di attacchi informatici.

TELEMETRY affronta queste sfide attraverso un framework che consente il monitoraggio continuo, la rilevazione di vulnerabilità e l’analisi dei rischi negli ecosistemi IoT. Il progetto si concentra sulla creazione di strumenti, tecniche e metodologie mirate a testare e identificare le vulnerabilità nei sistemi IoT, sia a livello di componenti che di sistemi complessi.

Fino ad ora, TELEMETRY ha sviluppato 19 strumenti innovativi per il testing, il monitoraggio delle performance, il rilevamento di anomalie e la modellazione del rischio, i quali sono già stati validati in contesti reali come aviazione, produzione intelligente e telecomunicazioni.

Sul fronte della comunicazione scientifica, i partner del progetto hanno presentato i loro risultati in conferenze rinomate e pubblicato articoli in riviste specializzate. Un evento chiave è stato il workshop LIFESEC, che ha riunito esperti per discutere della sicurezza informatica nei sistemi connessi.

TELEMETRY continuerà a migliorare e integrare i suoi strumenti nei settori sopra menzionati e aumenterà la visibilità dei propri risultati attraverso workshop e podcast. La partecipazione a iniziative europee di rilevanza sarà fondamentale per contribuire alle future strategie di sicurezza informatica dell’UE. Alla fine del progetto, previsto per agosto 2026, saranno disponibili strumenti open source per il test avanzato della sicurezza negli ecosistemi IoT, garantendo un impatto duraturo.