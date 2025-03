Sicurezza informatica: presentato a Roma il rapporto ‘Cyber Index Pmi’

È stato presentato alla sede di Confindustria il II rapporto Cyber Index PMI, un indice che monitora il livello di consapevolezza dei rischi informatici nelle aziende e le strategie adottate per gestirli. Il report è stato elaborato da Generali e Confindustria, con il supporto dell’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano e la partecipazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.