Sicurezza informatica nelle PMI: un allerta da Mastercard

Un recente studio di Mastercard evidenzia l’allarmante situazione della sicurezza informatica delle piccole e medie imprese (PMI) in Europa. L’indagine ha coinvolto 1800 imprenditori e ha rivelato che quasi un imprenditore su quattro è stato vittima di tentativi di frode digitale.

In Italia, l’11% degli imprenditori ha subito perdite finanziarie a causa di truffe, mentre il 9% ha riportato la perdita di clienti. Le regioni europee più colpite includono Irlanda, Danimarca e Francia, dove le percentuali di attacchi sono significativamente più alte. Questo problema colpisce ben 23 milioni di PMI in Europa, che rappresentano il 99% delle aziende sul territorio e impiegano gran parte della forza lavoro.

Un fattore preoccupante emerso dalla ricerca è la mancanza di competenze nel settore della cybersicurezza. Il 51% degli imprenditori italiani non sa come proteggere adeguatamente la propria attività, dato superior al 47% della media europea. Inoltre, il 76% degli intervistati in Italia sente la necessità di migliorare le proprie conoscenze in questo campo, con consapevolezza simile registrata in Irlanda e Polonia.

Un ulteriore aspetto critico è il timore da parte degli imprenditori di espandere le loro attività a causa del rischio di frodi, con quasi la metà degli intervistati italiani che si sente insicura riguardo all’espansione. Il 28% teme che un attacco informatico possa portare alla chiusura della propria impresa. La Generazione Z è particolarmente colpita, con il 61% dei giovani imprenditori visti le frodi come un ostacolo al loro sviluppo.

Per affrontare questa situazione, gli esperti suggeriscono l’adozione di misure proattive, come la formazione in sicurezza informatica e la promozione della collaborazione tra le aziende.