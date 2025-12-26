Sicurezza informatica Italia

L’azienda statunitense Cisco, leader nel settore delle tecnologie di rete, ha lanciato la Cybersecurity Scholarship Italia edizione 2025/26, con 1000 borse di studio destinate a preparare esperti del settore. Il percorso, che rientra nell’ambito del programma Cisco Networking Academy, darà a chi aderisce la possibilità di entrare a far parte della Community Cisco e diventare una futura risorsa IT per le aziende.

Per partecipare è necessario avere un’età compresa tra i 16 e i 45 anni, essere residente in Italia, avere conseguito il diploma di scuola superiore o la laurea, avere una conoscenza dell’inglese di livello B2 e completare il corso Intro to Cybersecurity. I partecipanti avranno accesso a un percorso completo che include formazione gratuita sul Cybersecurity Career Path e su temi come Intelligenza Artificiale e Internet of Things, webinar con professionisti di Cisco e del settore ICT, laboratori pratici organizzati con gli Academy Partner in tutta Italia, opportunità di networking con aziende del mondo digitale, introduzione alla certificazione Cisco Certified Support Technician – Cybersecurity, percorso base PCTO, certificato di partecipazione e digital badges Cisco Networking Academy, accesso alla community Cisco.

Il termine per effettuare l’iscrizione è il 06 gennaio 2026. La partecipazione al programma offre una grande opportunità per gli aspiranti esperti del settore di sicurezza informatica di acquisire competenze e conoscenze utili per il loro futuro professionale.