Da StraNotizie
Sicurezza informatica in Norvegia: sfide e opportunità globali

Cyber Security4all è un’iniziativa che punta a diffondere la sicurezza informatica. Un gruppo di quattro soci italiani del Comitato per i Gemellaggi del Comune di Ceregnano ha recentemente visitato Fredrikstad, in Norvegia, per collaborare con partner provenienti da Turchia, Olanda e Slovenia, in merito alla sicurezza informatica e all’Intelligenza Artificiale.

Durante l’incontro, esperti del settore hanno tenuto conferenze incentrate sulle frodi informatiche, sottolineando l’aumento di tali reati e le strategie per prevenire e affrontare questi rischi attraverso buone pratiche. La Glemmen Videregående Skole, un ampio istituto con numerosi edifici, ha ospitato il meeting. Questa scuola è dedicata all’educazione degli adulti e offre vari servizi, tra cui mensa, palestra e infermeria. Il centro si propone di preparare i giovani, comprese le persone immigrate, a inserimenti professionali dopo un percorso di studi e apprendistato.

Il progetto Erasmus Plus, finanziato dall’Unione Europea, è un altro elemento chiave di questa collaborazione. Promuove lo scambio di idee e conoscenze tra diverse nazioni, valorizzando le differenze culturali. Ogni partner ha presentato i propri lavori e ricerche, condividendo esperienze e pianificando futuri incontri in Italia, Olanda e Slovenia. Il Comitato di Ceregnano ha illustrato la sua ricerca sui vantaggi e svantaggi dell’Intelligenza Artificiale e sta curando la divulgazione dei risultati tramite un sito dedicato al progetto.

