Sicurezza informatica in Lombardia: oltre mille attacchi rilevati

Nel terzo trimestre, la Lombardia ha registrato più di mille attacchi informatici, con un totale di 1.030 incidenti e 50 violazioni riuscite. Questi eventi hanno colpito trasversalmente tutte le province, sebbene Milano, Bergamo e Como abbiano subito qualche attacco in più. La criminalità online dimostra di agire su larga scala, minacciando diversi territori simultaneamente.

Secondo l’Osservatorio Cybersecurity di Exprivia, la regione ha il numero più elevato di dispositivi connessi, con quasi 3,8 milioni di indirizzi. Il rapporto con la popolazione residente è di 380mila indirizzi attivi per milione di abitanti. La tecnica prevalente utilizzata dai cybercriminali è il phishing, che ha colpito quasi la metà degli attacchi, sfruttando messaggi email che inducono a cliccare su link dannosi. Spesso i mittenti si presentano con grafica simile a quella di istituzioni e banche.

Il 41% degli attacchi è avvenuto tramite malware, un tipo di software dannoso capace di compromettere computer e dispositivi mobili. I furti di dati rappresentano il danno più comune, coinvolgendo informazioni personali e finanziarie nel 77% dei casi. Solo nel 14% degli attacchi è stato registrato un danno economico diretto, e le interruzioni di servizio sono state minime, al 3%.

I settori più colpiti includono quello finanziario, informatico e commerciale. Negli ultimi tempi, si è anche notato un aumento degli attacchi facilitati dall’intelligenza artificiale, utilizzata nel 39% dei casi per ottimizzare le possibilità di successo delle operazioni illecite.

