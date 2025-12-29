Sicurezza informatica in Italia

La progressiva digitalizzazione dello Stato ha esteso il perimetro della sicurezza nazionale alle Digital Public Infrastructure (DPI). La difesa delle infrastrutture critiche non è più confinata a reti energetiche, trasporti o telecomunicazioni, ma include anche le piattaforme condivise che gestiscono identità, pagamenti, dati e comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese.

Le DPI sono sistemi digitali condivisi che offrono servizi pubblici e privati su scala societaria, rappresentando una leva innovativa di sviluppo per l’economia moderna. Sono asset fortemente strategici in ottica di sovranità digitale poiché rappresentano le autostrade su cui transitano dati, transazioni e diritti digitali.

Il caso italiano è un esempio di come architettura e governance possano rafforzare la sicurezza. L’Italia ha scelto di concentrare la progettazione e la gestione delle principali infrastrutture digitali pubbliche in un unico soggetto industriale: PagoPA. La società è stata fondata per costruire architetture sicure, interoperabili e basate su API, secondo il principio “once-only”, al fine di ridurre la frammentazione dei sistemi informativi pubblici.

Il perimetro delle infrastrutture critiche digitali nazionale è sempre più ampio. La piattaforma di pagamenti digitali pagoPA ha gestito oltre 422 milioni di transazioni per un valore di circa 93 miliardi di euro. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) abilita l’interoperabilità tra oltre 8.600 enti pubblici e ha già gestito quasi 760 milioni di sessioni di scambio dati. Il Servizio Notifiche Digitali (SEND) centralizza l’invio di comunicazioni a valore legale, riducendo il rischio di irreperibilità e aumentando l’affidabilità del processo notificatorio. La chiave di volta dell’ecosistema digitale della Pubblica amministrazione è l’app IO, la piattaforma che riunisce tutti i servizi e gli strumenti per interagire con la Pubblica Amministrazione italiana.