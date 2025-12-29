3.7 C
Sicurezza informatica in Italia

La casa intelligente è ormai una realtà diffusa e sempre più familiare alla maggior parte degli italiani. I dispositivi smart sono presenti in molte abitazioni, aiutando le persone a vivere al meglio gli spazi residenziali con comfort ed efficienza garantiti. Tuttavia, l’interconnessione dei dispositivi IoT porta con sé la necessità di riflettere sulla crescente esposizione a potenziali vulnerabilità informatiche.

Gli utenti devono prestare molta attenzione al tema e informarsi, ma per installatori e progettisti di impianti domotici, la cybersecurity non è un elemento accessorio, bensì un prerequisito fondamentale di progettazione, configurazione e manutenzione. Una smart home può integrare decine di dispositivi connessi, ognuno dei quali rappresenta potenzialmente un punto di connessione sensibile per un eventuale attacco.

I dati mostrano che si rilevano circa 1736 minacce al minuto per la sicurezza della casa intelligente, intercettate e bloccate dalle soluzioni predisposte allo scopo. Inoltre, il fattore comune nella maggior parte delle violazioni dei dati è l’elemento umano, con un errore umano presente nel 60% delle violazioni della sicurezza informatica.

Il ruolo degli installatori e progettisti è critico, poiché devono possedere competenze trasversali che spaziano dall’impiantistica tradizionale all’informatica di rete. Tra le principali responsabilità degli installatori si annoverano la selezione e il suggerimento di dispositivi certificati e conformi agli standard di sicurezza internazionali, la configurazione sicura del sistema, la segmentazione della rete e l’aggiornamento periodico degli asset.

La sicurezza informatica di una smart home non dipende solo dal produttore dei dispositivi, ma anche da come questi vengono scelti, configurati e integrati nel sistema complessivo. È importante trovare un equilibrio tra sicurezza e usabilità, spiegando agli utenti finali l’importanza delle buone pratiche e il funzionamento dei dispositivi. L’Europa ha compiuto passi significativi per regolamentare la sicurezza dei dispositivi connessi e garantire l’affidabilità dell’IoT, con standard come l’ETSI EN 303 645 e la Direttiva RED che impongono obblighi legali di sicurezza informatica per i dispositivi radio e IoT connessi.

