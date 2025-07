Sicurezza in Riviera: il nuovo device sanitario all’hotel Lungomare

La Riviera romagnola si prepara ad affrontare la stagione turistica puntando su sicurezza, salute e benessere. L’hotel Lungomare di Cervia ha implementato un innovativo dispositivo sanitario per i propri clienti, reso disponibile alla reception.

Il nuovo strumento, dotato di un touchscreen intuitivo, consente di monitorare in tempo reale vari parametri vitali come pressione arteriosa, saturazione, temperatura, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria ed ECG, nel pieno rispetto della privacy dell’utente. Questa iniziativa è sostenuta dall’azienda Entheos di Scandiano, in collaborazione con la cooperativa cervese Eta Beta, che hanno avviato una fase di sperimentazione tra luglio e settembre.

Il progetto mira a creare un sistema integrato di assistenza sanitaria accessibile a tutti, nel tentativo di elevare l’attrattiva della Riviera rispetto ad altre destinazioni turistiche. Dopo questa fase iniziale, se il dispositivo riscuoterà successo e riceverà un buon feedback dai clienti, si prevede di espandere il servizio a tutta la costa romagnola per la prossima stagione.

La colonnina dell’hotel Lungomare è facilmente utilizzabile durante tutto il giorno, garantendo un servizio gratuito e immediato. Entheos si distingue per la volontà di rendere l’assistenza medica continua e tempestiva, facilitando il contatto tra pazienti e medici in una chiave innovativa e accessibile.