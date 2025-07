Sicurezza hi-tech al Giubileo: droni e intelligenza artificiale

L’approccio alla sicurezza per il Giubileo dei giovani che si svolgerà a Roma prevede l’uso di tecnologie avanzate e una mobilitazione straordinaria delle forze dell’ordine. Le autorità, tra cui la Prefettura e la Questura, hanno stipulato un piano dettagliato per gestire il grande afflusso di oltre mezzo milione di partecipanti, raddoppiando le misure di sicurezza.

Durante un incontro tecnico ospitato nella facoltà di Economia dell’Università di Tor Vergata, sono stati discussi i dettagli operativi con i vertici delle forze di polizia. Saranno impiegati circa 4.000 agenti, affiancati da un contingente di oltre 10.000 volontari e steward. Le forze di sicurezza saranno pronte a monitorare il contesto internazionale, mantenendo una vigilanza costante anche sui social media attraverso sistemi di intelligenza artificiale per individuare potenziali minacce.

La sicurezza nelle aree di affluenza, in particolare nel vasto spazio di Tor Vergata, sarà rafforzata da controlli rigorosi. Oggetti come spray al peperoncino e strumenti affilati non saranno ammessi, mentre saranno consentiti ombrelli e borracce. La logistica prevede un’organizzazione precisa per i flussi di arrivo, con accessi monitorati tramite metal detector e aree divise in zone di sicurezza.

Il piano di sicurezza include anche misure per affrontare rischi legati a bande e atti di vandalismo, garantendo così un ambiente sicuro per i giovani pellegrini. Le linee di metro e gli accessi saranno gestiti per evitare congestioni, e il rettore dell’Università ha sottolineato l’importanza di questo evento come opportunità per accogliere in sicurezza la comunità.