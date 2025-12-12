Sicurezza eventi pubblici in Italia

Si terrà sabato 13 dicembre, alle ore 9.30, nel Grand Hotel Tiziano e dei Congressi a Lecce, la Tavola rotonda sul tema “La responsabilità nella redazione della relazione sicurezza e piano di safety e security per eventi di pubblico spettacolo”. L’evento, promosso dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Lecce, sarà moderato da Carla Petrachi e vedrà la partecipazione di vari esperti, tra cui Giampiero Leonetti, questore di Lecce, Roberta Lala, comandante dei Vigili del Fuoco, e Antonio Zunno, dirigente della Soprintendenza archeologica Belle arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Al centro della discussione ci sarà la rilevanza della Relazione sicurezza e del Piano di safety e security negli eventi pubblici, che negli ultimi anni si sono moltiplicati sul territorio, coinvolgendo una complessa rete di attori, responsabilità, competenze e saperi. Secondo Franco De Lorenzi, presidente dell’Ordine degli Architetti di Lecce, essere coinvolti nell’organizzazione di un evento pubblico significa essere chiamati a una precisa consapevolezza e responsabilità all’interno di una rete complessa dove il ruolo del professionista interagisce con chi promuove e organizza, e con chi ha il compito di verifica e controllo.

La Tavola rotonda si inserisce in un ciclo di eventi dedicati alla responsabilità professionale e ha l’obiettivo di discutere la responsabilità nella redazione della relazione sicurezza e piano di safety e security per eventi di pubblico spettacolo. Annalisa Malerba, consigliera dell’Ordine Appc di Lecce e referente del Gruppo di lavoro Politiche ed esercizio della professione, sottolinea l’importanza di considerare le relazioni e quanto di competenza non meri adempimenti formali ma documenti e atti realmente conoscitivi, sostanziali e determinanti per la tranquillità e la sicurezza delle comunità e la stessa qualità degli eventi.