Sicurezza economica Ue: l’industria farmaceutica

L’industria farmaceutica basata sulla ricerca è un patrimonio strategico per la sicurezza collettiva e rappresenta la voce principale dell’attivo commerciale dell’Unione europea, garantendo il sostegno a 2,3 milioni di occupazioni altamente specializzate. Per mantenere la propria competitività a livello internazionale, il settore necessita di un mercato interno solido, capace di attrarre e valorizzare l’innovazione, unitamente a un accesso libero ai mercati globali.

Secondo l’Efpia, il comparto delle scienze della vita deve concentrarsi su competitività, innovazione e cooperazione internazionale per rafforzare la sicurezza economica europea. La cooperazione con i partner strategici dell’Europa è essenziale per la leadership scientifica, per mantenere catene di fornitura diversificate e affidabili e per assicurare un continuo accesso dei pazienti ai farmaci moderni.

Per il settore farmaceutico, ciò si traduce nella necessità di accrescere gli investimenti nei medicinali innovativi e nella capacità di ricerca e sviluppo in Europa. Sono fondamentali un quadro di proprietà intellettuale solido e prevedibile, un ambiente favorevole all’innovazione e condizioni di accesso al mercato interno coerenti. La protezione rigorosa della proprietà intellettuale deve essere posta al centro degli accordi commerciali dell’Ue, per salvaguardare la base di conoscenza europea e sostenere gli innovatori nei mercati mondiali.

Nathalie Moll, direttrice generale di Efpia, ha osservato che qualsiasi nuova politica dovrebbe mirare a salvaguardare gli elementi che rendono l’Europa competitiva, incluso il rafforzamento delle catene di approvvigionamento e la protezione della proprietà intellettuale, nonché del sapere e dell’esperienza che alimentano l’innovazione. Il settore delle scienze della vita è un pilastro fondamentale per la salute e la sicurezza economica dell’Europa, per garantirne la rilevanza è necessaria un’ambizione rinnovata di investire nell’innovazione farmaceutica e di utilizzarla.

