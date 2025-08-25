Sicurezza e Salute Mentale in Veneto: Una Priorità Urgente

Il recente attacco al direttore generale dell’ULSS 7 Pedemontana, Carlo Bramezza, avvenuto nel centro di Treviso, ha suscitato shock e preoccupazione. L’aggressore, con un passato di comportamenti violenti, ha colpito una figura pubblica in un luogo affollato. Renzo Masolo, consigliere regionale di AVS – Alleanza Verdi e Sinistra, esprime solidarietà a Bramezza e solleva interrogativi sulla sicurezza attuale e sulla prevenzione delle violenze.

Masolo critica l’efficacia degli strumenti di monitoraggio, come il braccialetto elettronico, nel gestire soggetti pericolosi, evidenziando che molti operatori delle forze dell’ordine segnalano la loro inadeguatezza in situazioni ad alto rischio, soprattutto per la violenza contro le donne o per reati connessi a problemi psichiatrici.

Inoltre, Masolo sottolinea la responsabilità politica di chi ha ridotto i fondi per la salute mentale e i servizi di supporto, evidenziando che senza una rete territoriale robusta per assistere le persone fragili, si possono generare situazioni di pericolo. Per affrontare queste problematiche, è necessario investire nei Centri di Salute Mentale e nelle cooperative sociali che accompagnano e supportano gli individui in difficoltà.

Infine, Masolo lancia un appello a una politica regionale e nazionale che vada oltre gli slogan e favorisca la prevenzione. Sottolinea l’importanza di potenziare la sanità pubblica e il lavoro sociale quotidiano, per garantire maggiore sicurezza e supporto alle forze dell’ordine, evitando che si trovino a gestire situazioni critiche senza adeguati strumenti.