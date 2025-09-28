Sicurezza e salute mentale: il caso di Pesaro che preoccupa

A Pesaro, un recente episodio di violenza ha coinvolto una ragazzina alla fermata dell’autobus di Borgo Santa Maria, situata davanti al Parco dei Tigli. Un giovane di 25 anni, con problemi psichiatrici, ha infastidito due ragazze. In seguito, ha aggredito una di loro, sputandole addosso e colpendola con calci e pugni. L’intervento tempestivo di un passante ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Questo non è stato un episodio isolato. Il giovane è stato coinvolto in precedenti situazioni di inquietudine, tra cui lettere minatorie e danneggiamenti. Ora è stato denunciato dalle autorità. L’assessore alla Sicurezza, Sara Mengucci, ha espresso la propria vicinanza alla vittima e alla comunità, sottolineando la necessità di affrontare seriamente la situazione. Il Consiglio di quartiere ha già segnalato la problematica, permettendo al sindaco di attivare i protocolli amministrativi necessari.

Nei prossimi giorni, è previsto un incontro con i Carabinieri e la Polizia Locale per esaminare la questione e pianificare azioni efficaci per garantire maggiore sicurezza nel quartiere. Il Comune di Pesaro ha anche partecipato a bandi per incrementare la videosorveglianza nella zona.

Inoltre, è emersa l’importanza di un intervento di salute mentale. L’assessore Luca Pandolfi ha infatti ribadito la necessità di coinvolgere l’Azienda Sanitaria per offrire supporto psichiatrico e psicologico, evidenziando che la protezione della comunità richiede attenzione anche per coloro che manifestano fragilità. È fondamentale un approccio integrato tra salute mentale e ordine pubblico.