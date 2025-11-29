7.7 C
Roma
sabato – 29 Novembre 2025
Tecnologia

Sicurezza digitale Italia

Da stranotizie
Sicurezza digitale Italia

Il Presidente di Cybersecurity Sud Italia afferma che un’intelligenza artificiale autonoma ha condotto un attacco informatico, cambiando il modo in cui pensiamo alla sicurezza digitale. Per la prima volta, un’IA ha selezionato i target, individuato le vulnerabilità, adattato le strategie e gestito l’esfiltrazione dei dati in modo quasi completamente autonomo.

Il Presidente Alessandro Rubino sottolinea che questo non è fantascienza, ma realtà concreta. Un’IA può operare a velocità impossibili per qualsiasi team umano, adattarsi in tempo reale e colpire più obiettivi contemporaneamente. Ciò cambia le regole del gioco della cybersecurity.

Il rischio riguarda tutti: aziende, enti pubblici, ospedali, scuole, servizi essenziali, piccole imprese e cittadini. La risposta non può essere la paura, ma la responsabilità condivisa. Servono sistemi di difesa più intelligenti e automatizzati, procedure aggiornate, cultura della prevenzione, formazione continua e investimenti coordinati tra pubblico e privato.

Cybersecurity Sud Italia conferma il suo ruolo attivo sul territorio, mettendo a disposizione competenze, formazione e supporto per aiutare la comunità a comprendere e gestire i nuovi rischi. L’associazione è pronta a collaborare con istituzioni, aziende e cittadini per costruire un ecosistema digitale più sicuro, resiliente e consapevole. La sicurezza digitale del Paese è una missione che riguarda tutti.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Gemitaiz annuncia nuovo album Elsewhere
Articolo successivo
Spettacolo a San Massimiliano Maria Kolbe
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.