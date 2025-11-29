Sicurezza digitale Italia

Il Presidente di Cybersecurity Sud Italia afferma che un’intelligenza artificiale autonoma ha condotto un attacco informatico, cambiando il modo in cui pensiamo alla sicurezza digitale. Per la prima volta, un’IA ha selezionato i target, individuato le vulnerabilità, adattato le strategie e gestito l’esfiltrazione dei dati in modo quasi completamente autonomo.

Il Presidente Alessandro Rubino sottolinea che questo non è fantascienza, ma realtà concreta. Un’IA può operare a velocità impossibili per qualsiasi team umano, adattarsi in tempo reale e colpire più obiettivi contemporaneamente. Ciò cambia le regole del gioco della cybersecurity.

Il rischio riguarda tutti: aziende, enti pubblici, ospedali, scuole, servizi essenziali, piccole imprese e cittadini. La risposta non può essere la paura, ma la responsabilità condivisa. Servono sistemi di difesa più intelligenti e automatizzati, procedure aggiornate, cultura della prevenzione, formazione continua e investimenti coordinati tra pubblico e privato.

Cybersecurity Sud Italia conferma il suo ruolo attivo sul territorio, mettendo a disposizione competenze, formazione e supporto per aiutare la comunità a comprendere e gestire i nuovi rischi. L’associazione è pronta a collaborare con istituzioni, aziende e cittadini per costruire un ecosistema digitale più sicuro, resiliente e consapevole. La sicurezza digitale del Paese è una missione che riguarda tutti.