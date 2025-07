Sicurezza digitale in Italia: sfide e investimenti futuri

La cybersicurezza è un tema di crescente rilevanza, specialmente in un periodo in cui i dati personali sono sempre più attaccati. Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), è intervenuto in un evento organizzato da SPES Academy, sottolineando le attuali vulnerabilità del sistema digitale italiano.

Durante il suo intervento, Frattasi ha evidenziato la necessità di investimenti significativi nel settore della sicurezza informatica, sia pubblico che privato, per colmare i ritardi accumulati nel tempo. “Non esiste nulla di più fragile della sicurezza informatica oggi”, ha affermato, puntando il dito su anni di scarsa attenzione verso le infrastrutture tecnologiche.

A fronte di questa situazione, Frattasi ha menzionato l’impatto positivo degli investimenti resi possibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e da altre risorse nazionali, che mirano a rafforzare la Strategia Nazionale di Cybersicurezza. Si sta dando particolare importanza alle amministrazioni locali, specie alle ASL, spesso trascurate e vulnerabili a cyber attacchi, a causa della gestione di servizi esternalizzati.

Il direttore ha inoltre avvertito riguardo al valore dei dati sanitari, che sono frequentemente oggetto di attacchi da parte di gruppi criminali. Le minacce principali includono la compromissione dei dati per estorsione o la loro esposizione online, con conseguenti danni economici e reputazionali. Infine, ha segnalato la responsabilità legale dei soggetti colpiti, che devono rispondere anche di fronte al Garante per la protezione dei dati personali in caso di violazioni delle normative vigenti.