Sicurezza digitale e UX: la chiave per proteggere le aziende

Nel contesto tecnologico del 2025, la questione della sicurezza digitale è sempre più rilevante, con un focus specifico sull’uso delle password, che rimangono fondamentali nonostante la ricerca di alternative più sicure. Laura Balboni, manager senior di CyberArk, mette in evidenza come un’esperienza utente (UX) poco soddisfacente possa compromettere seriamente la sicurezza delle aziende.

Sebbene siano stati fatti passi avanti verso soluzioni di autenticazione senza password, le password continuano a essere il principale obiettivo di hacker e criminali informatici. Balboni evidenzia come il vero problema possa derivare dalle modalità di interazione degli utenti con le tecnologie di sicurezza, con comportamenti rischiosi che nascono da una UX inadeguata.

Una ricerca di CyberArk svela che il 67% degli impiegati tende a ignorare le policy di sicurezza per migliorare la propria produttività. Questo comportamento non è solo una questione di negligenza, ma il risultato di processi di gestione delle password complessi. Password difficili da ricordare portano a pratiche rischiose, come l’invio di documenti sensibili tramite email personali o la memorizzazione delle credenziali in fogli di calcolo.

Per affrontare la situazione, non è necessario abolire le password, ma piuttosto rendere le credenziali “invisibili” agli utenti, integrandole nei flussi di lavoro. Una UX fluida non solo migliora la facilità d’uso, ma rafforza anche la sicurezza aziendale.

Implementare una UX efficace porta a comportamenti più sicuri, riducendo il rischio di riutilizzo di password e di condivisioni inadeguate. Balboni sottolinea l’importanza di progettare la sicurezza tenendo conto dell’utente, facendo sì che i controlli diventino naturali e intuitivi. Secondo il report CyberArk 2025 Identity Security Landscape, il 87% delle aziende ha subito violazioni di sicurezza legate all’identità nell’ultimo anno, evidenziando l’urgenza di un’esperienza utente migliore come fondamentale per una protezione efficace.