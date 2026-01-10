Sicurezza cibernetica Italia

La sicurezza cibernetica ha affrontato sfide di crescente complessità, segnate da attacchi sempre più sofisticati, ransomware, frodi online e reati contro la persona, con impatti diretti sulla vita dei cittadini e sul funzionamento dei servizi essenziali. La Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica ha operato attraverso un approccio integrato, fondato su prevenzione, contrasto investigativo e sviluppo di competenze.

I dati evidenziano un impegno operativo su scala nazionale, costante e ad alta intensità. Nel corso dell’anno, sono stati trattati 51.560 casi, con 293 arresti, 7.590 denunce e 2.157 perquisizioni. Questi risultati testimoniano la capacità della Polizia Postale di rispondere in maniera efficace e coordinata alle sfide della sicurezza digitale, a tutela dei cittadini e del sistema Paese.

Il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online ha confermato un ruolo centrale nella tutela dei minori e delle persone vulnerabili, con un’azione operativa concentrata su attività mirate e qualitative. Nel 2025, i procedimenti per pedopornografia e adescamento sono stati 2.574, con 222 arresti. Il monitoraggio dei contenuti CSAM ha riguardato oltre 16.500 siti, con 2.876 inserimenti in black list.

La Sezione Operativa ha svolto un’azione che si è tradotta in 1.298 persone indagate e 245 perquisizioni, a testimonianza di un impegno operativo costante, multidisciplinare e orientato alla tutela concreta delle persone. I fenomeni dello stalking, delle molestie online e della diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito presentano una marcata connotazione di genere, colpendo prevalentemente le donne.

Il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche ha celebrato il ventennale dalla sua istituzione e ha svolto un’azione cruciale nella prevenzione e nella gestione di eventi di sicurezza cibernetica complessi. Sono state registrate complessivamente 9.250 casistiche di attacchi informatici, a testimonianza dell’elevata pressione cibernetica sul Paese.

Il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica ha rafforzato le attività preventive e investigative attraverso il monitoraggio OSINT del web e indagini mirate sulla relazione tra radicalismo e dimensione digitale. Il contrasto alle minacce economico-finanziarie è stato rafforzato, con lo sviluppo di competenze specifiche su analisi dei flussi, cripto-asset e frodi digitali.

Il Commissariato di P.S. Online si conferma punto di contatto essenziale tra la Polizia Postale e i cittadini, offrendo un servizio continuo e accessibile per la segnalazione di reati informatici e per la diffusione di informazioni e consigli sulla sicurezza online. Il sito ha ricevuto 5,2 milioni di visite e quasi 76 milioni di accessi. Gli operatori specializzati hanno gestito oltre 25 mila richieste di informazioni e più di 94 mila segnalazioni.