Sicurezza cibernetica a Taranto: appello al rispetto per gli agenti

La sicurezza informatica e l’investigazione sull’estremismo online rappresentano sfide sempre più rilevanti nell’attuale contesto tecnologico. Recentemente, Antonio Digregorio, segretario generale provinciale del SIULP di Taranto, ha commentato i risultati di un’operazione condotta dalla Digos jonica nell’ambito di un’iniziativa nazionale.

Digregorio ha evidenziato l’eccellente professionalità e le competenze dei suoi colleghi, ma ha anche sottolineato l’urgenza di considerare il benessere degli agenti come parte integrante della loro missione. Secondo il sindacato, è fondamentale implementare investimenti concreti e strategie mirate per il potenziamento degli uffici investigativi. L’aggiunta di personale non deve avvenire in modo casuale; è essenziale reclutare figure come Ispettori e Sovrintendenti, già esperti nel settore.

Particolare attenzione è stata rivolta alla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Taranto, la quale affronta condizioni di lavoro inadeguate in spazi non idonei. A quattro anni dalla richiesta di un trasferimento in sedi più adeguate, i problemi persistono, e il personale sta diminuendo, passando da sei a cinque unità, senza che si sia registrato alcun progresso nella ricerca di nuovi locali.

La situazione è stata ulteriormente complicata da critiche dirette a Poste Italiane, che gestisce gli spazi lavorativi attraverso una convenzione. Digregorio ha insistito sul fatto che gli impegni contrattuali non sono stati rispettati, con conseguente impasse nei lavori di ristrutturazione necessari.

Il sindacato ribadisce che è cruciale garantire a Taranto le risorse e le strutture appropriate per il personale che si dedica alla sicurezza e alla legalità.