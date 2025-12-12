12.4 C
Sicurezza Casa con Ring Alarm e Videocamera

Sicurezza Casa con Ring Alarm e Videocamera

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €327.32 – €229.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Kit Ring Alarm M + videocamera interna (Indoor Camera 2ª gen) con sirena per esterno | Sistema per la sicurezza della tua casa con abbonamento Ring Home (venduto separatamente)

Sicurezza Facile e Personalizzabile per la Tua Casa

Il Kit Ring Alarm M è la soluzione perfetta per proteggere la tua casa in modo facile e personalizzabile. Richiede un abbonamento Ring Home Standard di 12 mesi, a partire da € 8,30 al mese, e offre tutto ciò che ti serve per sentirsi al sicuro.

Tutti gli Elementi Essenziali per la Protezione

Il kit include:

  • Un tastierino per attivare e disattivare l’allarme
  • Sensori di contatto e rilevatori di movimento
  • Una videocamera interna (2ª gen.) per vedere cosa sta succedendo
  • Una sirena per esterni per avvisare gli altri in caso di emergenza
    Con questa gamma di dispositivi, potrai coprire un’area più ampia della tua casa e personalizzare la sicurezza secondo le tue esigenze.

Vantaggi Pratici

Tra i vantaggi di utilizzare il Kit Ring Alarm M ci sono:

  • Sicurezza totale con avvisi istantanei sul telefono per ogni apertura di porte o finestre o rilevamento di movimento
  • La possibilità di controllare cosa sta succedendo in casa in tempo reale con la Live View HD, non appena ricevi una notifica

Protezione e Controllo a Portata di Mano

Con il Kit Ring Alarm M, potrai attivare e disattivare il sistema di sicurezza tramite l’app Ring o comandi vocali con dispositivi compatibili con Alexa. Inoltre, con l’abbonamento Ring Home, potrai beneficiare di funzionalità aggiuntive come le Chiamate d’allarme e il Backup cellulare per mantenere il sistema di allarme online anche in caso di interruzione della connessione Internet.

Non Aspettare, Proteggi la Tua Casa Oggi

Non perdere altro tempo e assicurati la protezione della tua casa con il Kit Ring Alarm M. Acquistalo oggi e scopri come la tecnologia possa lavorare per te, offrendoti sicurezza e tranquillità in ogni momento.

