Sicurezza Casa con Ring Alarm e Videocamera

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€327.32 – €229.99
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Kit Ring Alarm M + videocamera interna (Indoor Camera 2ª gen) con sirena per esterno | Sistema per la sicurezza della tua casa con abbonamento Ring Home (venduto separatamente)
Sicurezza Facile e Personalizzabile per la Tua Casa
Il Kit Ring Alarm M è la soluzione perfetta per proteggere la tua casa in modo facile e personalizzabile. Richiede un abbonamento Ring Home Standard di 12 mesi, a partire da € 8,30 al mese, e offre tutto ciò che ti serve per sentirsi al sicuro.
Tutti gli Elementi Essenziali per la Protezione
Il kit include:
- Un tastierino per attivare e disattivare l’allarme
- Sensori di contatto e rilevatori di movimento
- Una videocamera interna (2ª gen.) per vedere cosa sta succedendo
- Una sirena per esterni per avvisare gli altri in caso di emergenza
Con questa gamma di dispositivi, potrai coprire un’area più ampia della tua casa e personalizzare la sicurezza secondo le tue esigenze.
Vantaggi Pratici
Tra i vantaggi di utilizzare il Kit Ring Alarm M ci sono:
- Sicurezza totale con avvisi istantanei sul telefono per ogni apertura di porte o finestre o rilevamento di movimento
- La possibilità di controllare cosa sta succedendo in casa in tempo reale con la Live View HD, non appena ricevi una notifica
Protezione e Controllo a Portata di Mano
Con il Kit Ring Alarm M, potrai attivare e disattivare il sistema di sicurezza tramite l’app Ring o comandi vocali con dispositivi compatibili con Alexa. Inoltre, con l’abbonamento Ring Home, potrai beneficiare di funzionalità aggiuntive come le Chiamate d’allarme e il Backup cellulare per mantenere il sistema di allarme online anche in caso di interruzione della connessione Internet.
Non Aspettare, Proteggi la Tua Casa Oggi
Non perdere altro tempo e assicurati la protezione della tua casa con il Kit Ring Alarm M. Acquistalo oggi e scopri come la tecnologia possa lavorare per te, offrendoti sicurezza e tranquillità in ogni momento.
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €327.32 - €229.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Kit Ring Alarm M +…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €104.99 - €89.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 New Ring Outdoor Camera Plus…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €120.97 - €89.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 New Ring Outdoor Camera Plus…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €189.98 - €179.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Ring Amazon Spotlight Cam Pro…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €149.98 - €119.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Ring Amazon Spotlight Cam Plus…