Sicurezza Casa con Ring Alarm e Videocamera

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €327.32 – €229.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Kit Ring Alarm M + videocamera interna (Indoor Camera 2ª gen) con sirena per esterno | Sistema per la sicurezza della tua casa con abbonamento Ring Home (venduto separatamente)

Sicurezza Facile e Personalizzabile per la Tua Casa

Il Kit Ring Alarm M è la soluzione perfetta per proteggere la tua casa in modo facile e personalizzabile. Richiede un abbonamento Ring Home Standard di 12 mesi, a partire da € 8,30 al mese, e offre tutto ciò che ti serve per sentirsi al sicuro.

Tutti gli Elementi Essenziali per la Protezione

Il kit include:

Un tastierino per attivare e disattivare l’allarme

Sensori di contatto e rilevatori di movimento

Una videocamera interna (2ª gen.) per vedere cosa sta succedendo

Una sirena per esterni per avvisare gli altri in caso di emergenza

Con questa gamma di dispositivi, potrai coprire un’area più ampia della tua casa e personalizzare la sicurezza secondo le tue esigenze.

Vantaggi Pratici

Tra i vantaggi di utilizzare il Kit Ring Alarm M ci sono:

Sicurezza totale con avvisi istantanei sul telefono per ogni apertura di porte o finestre o rilevamento di movimento

La possibilità di controllare cosa sta succedendo in casa in tempo reale con la Live View HD, non appena ricevi una notifica

Protezione e Controllo a Portata di Mano

Con il Kit Ring Alarm M, potrai attivare e disattivare il sistema di sicurezza tramite l’app Ring o comandi vocali con dispositivi compatibili con Alexa. Inoltre, con l’abbonamento Ring Home, potrai beneficiare di funzionalità aggiuntive come le Chiamate d’allarme e il Backup cellulare per mantenere il sistema di allarme online anche in caso di interruzione della connessione Internet.

Non Aspettare, Proteggi la Tua Casa Oggi

Non perdere altro tempo e assicurati la protezione della tua casa con il Kit Ring Alarm M. Acquistalo oggi e scopri come la tecnologia possa lavorare per te, offrendoti sicurezza e tranquillità in ogni momento.