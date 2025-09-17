Sicurezza avanzata su iPhone 17: la novità di Apple in Italia

Le novità dell’iPhone 17 non si limitano solo alla batteria e al design, ma includono anche importanti aggiornamenti in ambito sicurezza. Durante il keynote, Apple ha introdotto un innovativo sistema di sicurezza chiamato Memory Integrity Enforcement (MIE), considerato uno dei miglioramenti più significativi nella storia dei sistemi operativi consumer per la protezione della memoria.

Questa tecnologia è progettata per combattere spyware e exploit, come quelli utilizzati da strumenti come Pegasus, offrendo una protezione costante e completa sia per il kernel che per oltre 70 processi utente.

Il sistema MIE si basa sull’Enhanced Memory Tagging Extension (EMTE), supportato da allocatori sicuri e misure di protezione della riservatezza dei tag. Sebbene la tecnologia non sia del tutto nuova nel settore – Microsoft, ad esempio, l’ha già implementata in Windows 11 per proteggere dagli attacchi come Spectre – Apple propone una versione potenziata.

L’azienda si è ispirata al Memory Tagging Extension di ARM, presente negli smartphone Pixel dalla serie 8. Tuttavia, la soluzione di Apple va oltre, garantendo una protezione standard per tutti gli utenti e integrando ulteriori misure di sicurezza nei chip A19 e A19 Pro. Questo approccio consente di mantenere aggiornamenti di sicurezza compatibili anche con hardware più vecchio, nonostante questi ultimi non supportino il tagging avanzato della memoria.