Sicurezza: Associazione Controllo Vicinato, 'aiutiamo a ridurre fino a 70% incidenza crimine'

Sono “i primi occhi della telecamera”, sanno tutto di quello che avviene nella loro zona e insieme alle forze dell’ordine collaborano per essere un deterrente contro i furti e le truffe nelle case e un disincentivo per altri comportamenti illegali. L’Associazione Controllo del Vicinato (Asdv) fa questo e molto altro. “In certi Comuni aiutiamo a ridurre fino al 70% dell’incidenza del crimine – dice all’AdnKronos il presidente dell’associazione Asdv, Ferdinando Raffero, interpellato sulla questione sicurezza -. Quello che mettiamo in atto è uno strumento di prevenzione che riguarda i furti in casa e le truffe, verifichiamo se ci sono cattive compagnie che frequentano la prossimità delle abitazioni e nel caso le segnaliamo alle autorità competenti, non scendiamo in piazza o in strada”.

Si tratta di residenti e commercianti che formano i cittadini affinché possano svolgere un’attività di sorveglianza nella propria zona di residenza. “Noi diamo indicazioni – sottolinea Raffero -. Il cittadino impara a vedere con occhi diversi quello che lo circonda. Gli occhi dei cittadini sono primi occhi della telecamera, sono i primi a sapere cosa succede. In questo modo, in alcuni case, le forze dell’ordine fanno pattugliamenti mirati dietro segnalazioni così hanno già degli obiettivi”. Asdv insegna anche ai cittadini come proteggere le proprie abitazioni. “Ad esempio a come non divulgare le informazioni e dati personali nell’immondizia – dice Raffero -. Molta gente riceve un estratto conto e lo butta nella spazzatura, magari con l’iban o coordinate di riferimento. Noi dobbiamo istruire e allenare le persone per far sì che non commettano queste mancanze”.

Un’associazione che collabora con le forze dell’ordine, quindi, e che non mira a emularle o avere gli stessi strumenti di prevenzione e dissuasione. “Noi siamo solo cittadini che collaborano e prendono coscienza di quello che li circonda – evidenzia Raffero -. Girare la testa dall’altra parte quando si vede qualcosa di strano è negativo. Siamo volontari, spendiamo anche soldi per l’associazione ma lo facciamo in maniera no profit e solo per spirito civico”.