Sicurezza alle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina

A Trento, l’assessore Mattia Gottardi ha dichiarato che il livello di sicurezza per le prossime Olimpiadi invernali sarà elevatissimo. Questa decisione è dettata dalle attuali tensioni internazionali e dal contesto geopolitico delicato. Ad esempio, la nazionale ucraina ha rifiutato di affrontare la Bielorussia in una recente partita di beach soccer a causa del conflitto tra Ucraina e Russia, mentre gli scontri tra Israele e Hamas continuano a creare preoccupazioni.

La Vuelta è stata segnata da proteste e interruzioni, con manifestanti pro Palestina che hanno messo nel mirino la squadra israeliana Israel-Premier Tech, la quale ha deciso di non abbandonare le gare nonostante le pressioni. La manifestazione si è conclusa senza una cerimonia finale, un evento senza precedenti per un grande giro di ciclismo.

In vista delle Olimpiadi di Milano e Cortina, la questione della sicurezza è in primo piano. Gottardi ha affermato che il Comitato Olimpico e lo Stato sono coinvolti attivamente nella garanzia della sicurezza. Il Comitato per l’ordine pubblico è regolarmente convocato e, in seguito agli eventi recenti alla Vuelta, si prevede un livello di sicurezza molto alto. Le misure adotteranno standard simili a quelli degli aeroporti.

Il presidente del Comitato Nordic Ski val di Fiemme, Pietro De Godenz, ha sottolineato che oltre 800 persone delle forze dell’ordine saranno impiegate. L’accesso ai vari impianti sarà limitato, con un massimo di 16 mila posti a Lago di Tesero e 4.500 a Predazzo. Saranno previsti controlli rigorosi e l’ingresso sarà consentito solo con biglietto.

Infine, la delegazione israeliana riceverà particolari misure di sicurezza, con alloggio pianificato nel villaggio olimpico. De Godenz ha espresso la speranza che ci possa essere una distensione internazionale in generale.