‘Body cam’ in dotazione ai vigili urbani di Arezzo schierati nella ‘prima linea’ della sicurezza dove maggiori sono le possibilità di contatto con soggetti intemperanti. E’ uno dei primi Comuni ad attrezzare la polizia municipale di questo strumento di sicurezza e di tutela degli stessi agenti. “La polizia municipale – ha spiegato il sindaco Alessandro Ghinelli – – si avvicina alla città per dare risposte rapide su un tema che ci sta molto a cuore. I componenti della pattuglia antidegrado sono dotati di spray e soprattutto dell’occhio attento di una body-cam che non appena viene attivata recupera in registrazione tutto quanto è accaduto negli ultimi due minuti. Una risposta immediata insomma a casi anche difficili come si sono verificati di recente”.

“Terminata la fase di sperimentazione – ha detto il comandante della Municipale Aldo Poponcini – gli agenti antidegrado avranno a disposizione anche il taser”.

Inoltre, per fronteggiare eventuali episodi di ‘movida’ violenta, la polizia municipale si dota di una stazione mobile da piazzare nei punti caldi della città. E’ un furgone che sarà attrezzato per rispondere a più esigenze, spostandosi di volta in volta e affidato a un nucleo specifico di agenti preparati per gestire la sicurezza e l’ordine pubblico. La stazione mobile, sottolinea Ghinelli, “è un ulteriore investimento di risorse, uomini e mezzi per aumentare sia la sicurezza percepita che quella effettiva”. Ad Arezzo l’isola pedonale è stata estesa fino alle ore 24 data la concomitanza di tanti eventi.