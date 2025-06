Sicurezza ad Arezzo: approvate le nuove ‘zone rosse’

Il dibattito sulla sicurezza in città ha spinto il Consiglio comunale di Arezzo a prendere una decisione importante. È stata approvata, con 21 voti favorevoli e 8 astenuti, la delibera che introduce le ‘zone rosse’, una modifica proposta dal Sindaco Alessandro Ghinelli.

La vicesindaco Lucia Tanti ha sottolineato che questa modifica all’articolo 9 del regolamento di Polizia Urbana rappresenta un provvedimento di buon senso, parte di una normativa sviluppata in collaborazione con il Ministro dell’Interno. L’obbiettivo è fornire ai Comuni uno strumento più efficace per gestire le aree più problematiche della città, dove la sicurezza è una questione concreta e quotidiana. La riforma non prevede nuove restrizioni, ma semplifica le procedure per l’applicazione di misure come il DASPO urbano nelle zone interessate, dove comportamenti dannosi possono contribuire al degrado.

Tanti ha osservato con sorpresa che la proposta, nata all’interno del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per proteggere i cittadini e potenziare il ruolo degli enti locali, ha incontrato solo l’appoggio della maggioranza e di Scelgo Arezzo. Il Partito Democratico e altri hanno scelto di astenersi, il che, secondo Tanti, dimostra un’assenza di responsabilità. Le sue parole evidenziano come l’astensione su temi cruciali come questo possa essere vista come una mancanza di impegno politico. L’Amministrazione si impegna a garantire che le regole siano applicate equamente, mirando a una città più sicura per tutti.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.arezzo24.net