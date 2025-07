Sicurezza a Ravenna: il Comune approva l’impiego di civili

Il dibattito sulla sicurezza urbana si intensifica a Ravenna, con interrogativi sorti in seno al Consiglio comunale. Durante la sessione del 22 luglio, è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno, proposto dai gruppi di opposizione, che prevede l’impiego di personale civile per attività di segretariato e amministrative all’interno della Polizia Locale, senza necessità di qualifica da agente.

Il comandante della Polizia Locale, Giacomini, ha illustrato la situazione dei corpi in servizio, evidenziando che attualmente solo 72 agenti sono operativi, a fronte di 120 assegnati agli uffici. Gli esponenti dell’opposizione segnalano che questa disparità è preoccupante, specialmente in un contesto di crescente bisogno di sicurezza nella città.

Le funzioni che potrebbero essere affidate a personale civile includono la gestione delle comunicazioni con cittadini e commercianti, il rilascio di permessi per Zone a Traffico Limitato e contrassegni per disabili. Tale redistribuzione di compiti libererebbe risorse per il controllo sul territorio, come etilometri e narcotest, che rivestono particolare importanza durante il fine settimana.

Gli esponenti dell’opposizione annunciano inoltre un monitoraggio degli sviluppi legati all’ordine del giorno approvato, compreso il bando di concorso per l’assunzione di nuovi impiegati amministrativi, già avviato dal Comune. La collaborazione tra le forze dell’ordine e l’amministrazione locale è vista come cruciale per affrontare le problematiche di sicurezza che caratterizzano il territorio ravennate.