Sicurezza a Milano grazie ai City Angels

I City Angels hanno garantito una presenza preventiva in un’area specifica per monitorare situazioni di consumo eccessivo di alcol, senza sostituirsi alle forze dell’ordine.

In particolare, è stato segnalato un episodio di tensione tra alcuni ragazzi vicino a una pensilina, dove i volontari hanno intervenuto con mediazione verbale e hanno tempestivamente avvisato la Polizia comunale, seguendo il protocollo operativo previsto.