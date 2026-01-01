9.9 C
Sicurezza a Milano grazie ai City Angels

Sicurezza a Milano grazie ai City Angels

I City Angels hanno garantito una presenza preventiva in un’area specifica per monitorare situazioni di consumo eccessivo di alcol, senza sostituirsi alle forze dell’ordine.
In particolare, è stato segnalato un episodio di tensione tra alcuni ragazzi vicino a una pensilina, dove i volontari hanno intervenuto con mediazione verbale e hanno tempestivamente avvisato la Polizia comunale, seguendo il protocollo operativo previsto.

