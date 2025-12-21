Sicurezza a Lavis, solidarietà dopo tentata rapina

Dopo una tentata rapina a Lavis, è stata espressa solidarietà ai titolari della storica gioielleria Obrelli. La tentata rapina è avvenuta sabato 20 dicembre, quando quattro persone travisate hanno tentato di introdursi nel negozio mentre i proprietari e una commessa si apprestavano ad abbassare le serrande. I titolari, Maurizio e Gianfranco, sono riusciti a chiudersi all’interno, ma uno dei rapinatori ha esploso un colpo di pistola a scopo intimidatorio verso il soffitto del negozio. In una colluttazione, il gioielliere Gianfranco Obrelli è rimasto ferito dopo essere stato colpito con calci, pugni e bastonate e è stato ricoverato in ospedale con una prognosi di 10 giorni.

La tentata rapina ha richiamato l’attenzione sul tema della sicurezza, particolarmente sentito dagli operatori del settore orafo. La Federpreziosi Confcommercio Trento, attraverso il suo presidente Stefano Andreis, ha espresso piena solidarietà all’operatore coinvolto e ha ribadito l’importanza di mantenere alta la guardia a tutela non solo delle attività economiche, ma soprattutto delle persone che lavorano nei negozi del territorio. Andreis ha sottolineato che la sicurezza non può essere affrontata solo dopo un fatto di cronaca, ma va costruita nel tempo, attraverso la collaborazione e la condivisione delle responsabilità.

Anche il presidente dell’Associazione commercianti al dettaglio del Trentino, Massimo Piffer, ha espresso solidarietà all’esercente e ha sottolineato che la sicurezza dev’essere un tema prioritario, che si costruisce con la collaborazione, il dialogo e l’impegno condiviso di tutti. Le Forze dell’Ordine hanno avviato un’indagine a tutto campo per fare luce sull’accaduto.