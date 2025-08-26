Sicurezza a Cremona: nuove telecamere per il multipiano via Dante

Il multipiano di via Dante avrà un collegamento continuo con la centrale operativa della Polizia Locale. Questa iniziativa, voluta dall’assessore Santo Canale, mira a incrementare la sicurezza della struttura dopo alcuni episodi di vandalismo e spaccio nel parcheggio.
Il sistema di videosorveglianza integrerà 14 telecamere distribuite sui tre piani del parcheggio, con immagini monitorate quotidianamente dagli agenti di Polizia Locale di Cremona. Questa operazione, fondamentale per la sicurezza, è frutto della collaborazione tra vari settori comunali e la Società Aem.
Canale sottolinea che il nuovo sistema di telecamere rappresenta un passo significativo nell’ampliamento della videosorveglianza in città. Le telecamere non solo svolgeranno un ruolo deterrente, ma permetteranno anche un intervento rapido in caso di emergenze, facilitando la ricostruzione di eventuali crimini.
L’assessore assicura che l’amministrazione sta intensificando il pattugliamento sul territorio, supportato dalla tecnologia di videosorveglianza per garantire un controllo sempre maggiore sulla città. Per il parcheggio di via Dante, la videosorveglianza offrirà una maggiore tranquillità ai proprietari di auto, tutelando i loro mezzi e garantendo la loro sicurezza nel transito verso le vetture a qualsiasi ora.