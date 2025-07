Sicurezza a Chivasso: la mozione che scuote la politica locale

Il tema della sicurezza urbana torna al centro del dibattito politico a Chivasso, dove il clima di insicurezza sta generando crescente preoccupazione tra i cittadini. Una mozione presentata dal consigliere comunale Bruno Prestìa, capogruppo del movimento “Per Chivasso”, sarà discussa il 29 luglio in Consiglio, evidenziando la necessità di interventi più incisivi contro la microcriminalità.

I quartieri maggiormente colpiti includono Via Montegrappa, Montegiove e l’area attorno al Lidl, con residenti che segnalano un aumento di furti e atti vandalici. Prestìa critica l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Castello, sostenendo che mancano strategie efficaci per affrontare questi problemi e che la sensazione di insicurezza tra i cittadini è ai minimi storici.

Oltre alle denunce, la mozione propone misure concrete, come l’istituzione di un turno serale sperimentale per la Polizia Municipale, attivo dalle 20 alle 2, e l’illuminazione potenziata nelle aree più colpite, poiché si ritiene che luoghi bui favoriscano i crimini. A questo si aggiunge la richiesta di installare ulteriori telecamere di videosorveglianza e la creazione di un coordinamento tra le forze dell’ordine, nonché di una commissione consiliare dedicata alla sicurezza.

Infine, la mozione di Prestìa chiede un coinvolgimento diretto del Consiglio comunale, sollecitando chiarezza sulle azioni dell’amministrazione in merito alla sicurezza. Si sottolinea l’importanza di una visione integrata della sicurezza, che vada oltre la mera presenza di pattuglie, per migliorare la qualità della vita in città.