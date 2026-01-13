8.3 C
La sicurezza a Bologna è una delle priorità del programma di Alberto Forchielli, unico sfidante ufficiale di Matteo Lepore alle Comunali. Forchielli afferma che mezza città è fuori controllo e che il sindaco Lepore non fa abbastanza per risolvere il problema. La situazione è grave, poiché la criminalità non è più circoscritta a qualche zona, ma è sfuggita di mano.

Il problema della sicurezza a Bologna è stato evidenziato anche dall’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, un giovane di 20 anni sfigurato a colpi di machete in zona universitaria. Forchielli sostiene che la situazione è simile a quella del Bronx e che la criminalità è diffusa in diverse zone della città, tra cui la Bolognina, la stazione, Piazza dei Martiri e la zona universitaria.

L’origine del problema risale agli anni Novanta, quando il degrado iniziò a diffondersi in Piazza Verdi e successivamente si allargò ad altre zone della città. Forchielli propone di aumentare la sicurezza ripensando l’azione dei vigili e creando un apposito corpo di uomini con taser, oltre a dotare una parte di essi di bici elettriche per spostamenti rapidi. Sostiene inoltre che sia necessario un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine e la presenza di telecamere e illuminazione.

Forchielli condivide l’idea che la città debba accogliere i migranti, ma ritiene che la gestione dell’accoglienza debba essere più rigida e che sia necessario un Centro di permanenza per i rimpatri. Infine, Forchielli afferma che la sua candidatura è civica e indipendente e che guarda a 360 gradi, sinistra compresa, ma che al momento non ha ricevuto il sostegno del centrodestra.

