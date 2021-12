Sick Luke, X2: la data d’uscita e la tracklist del primo album del producer che ha portato al successo la Dark Polo Gang.

Da re Mida della trap italiana, specialmente di quella della Dark Polo Gang, a punto d’incontro di pop, rap e urban. Sick Luke è ancora attivo, e anzi è più in forma che mai, pronto all’atteso debutto da solista. Uscirà infatti nel gennaio 2022 il suo primo disco, X2. Un album che contiene al suo interno l’intero universo sonoro del producer nato a Londra. Oltre a un numero di featuring di altissimo livello, in grado di trasformarlo fin da subito nel primo grande disco spaccaclassifiche dell’anno che sta per arrivare.

Producer

X2 è il debutto di Sick Luke

La data da segnare sul calendario, se si è fan di rap e trap, è il 7 gennaio 2022. Il giorno dopo l’Epifania debutterà con un album tutto suo il noto producer nativo di Londra. Un disco di grandissimo rilievo, che sintetizza il suo universo sonoro per cercare di diventare un manifesto della musica italiana di questo momento, al di là di ogni limite di genere. Perché se c’è qualcosa che non esiste nel suo universo, queste sono le barriere.

L’album sarà disponibile in diversi formati: CD, doppio LP colorato, doppio LP colorato autografato (solo su Amazon) e poi ancora CD con felpa, doppio LP con felpa o CD con manga (la cui storia è stata ideata dai fumettisti Andrea Scaranini e Roberto Trocchia, con Sick Luke come protagonista). Ma chi saranno gli ospiti di questo attesissimo disco?

X2: la tracklist

All’interno dell’album del producer saranno presenti tutti i grandi nomi del rap e dell’urban italiano. Ecco la tracklist integrale:

1 – Notte scura (feat. Gazzelle e Tedua)

2 – Creatur (feat. Geolier ed Ernia)

3 – Il giorno più triste del mondo (feat. Ariete e Mecna)

4 – Solite pare (feat. tha Supreme e Sfera Ebbasta)

5 – Falena (feat. Franco126 e Ketama126)

6 – Dream Team (feat. Pyrex, Capo Plaza, Tedua e Shiva)

7 – Hentai (feat. Ghali e Tony Effe)

8 – La strega del frutteto (feat. Chiello e Madame)

9 – Clochard (feat. Taxi B e Pyrex)

10 – Sogni matti (feat. Drast e Leon Faun)

11 – Faccio cose (feat. Jake La Furia, Fabri Fibra e Izi)

12 – Mosaici (feat. Gaia e Carl Brave)

13 – Temporale (feat. Ketama126, Izi e Luché)

14 – Funeral Party (feat. Cosmo e Pop X)

15 – Pezzi da 20 (feat. Emis Killa e Side Baby)

16 – Camel e malinconia (feat. Psicologi e CoCo)

17 – Libertà (feat. Duke Montana)

Di seguito il teaser del nuovo album: