Sicilia, ristorante Da Nino distrutto

Il noto ristorante “Da Nino” a Letojanni, simbolo della ristorazione in Sicilia, è stato completamente distrutto dalla furia del mare. Il locale era frequentato da personalità come Salvini e Fiorello, che hanno manifestato la loro solidarietà al proprietario Nino.

Nino, che sta rientrando dall’estero, ha espresso la sua determinazione a non arrendersi e a ripartire, anche se con difficoltà, per non lasciare a casa i 10 dipendenti che lavorano nel ristorante e che d’estate diventano 30.

Il figlio di Nino, Damiano, ha descritto il momento in cui le onde hanno raso al suolo la sala più vicina al mare e ha parlato della resistenza della base in ferro costruita dal nonno, dove erano conservati i vini più pregiati.

Damiano ha anche ricordato come i pali del locale abbiano ceduto e come il mare, che ha permesso al locale di vivere, a volte porti via tutto. Ha inoltre sottolineato come il nonno avesse costruito il locale rispettando le regole di edificabilità dell’epoca, per mettere a tacere chi critica.

Il ristorante “Da Nino” è noto per aver ospitato centinaia di VIP che hanno brindato e mangiato le specialità siciliane. Tuttavia, a causa della distruzione, rischia di non riaprire in estate e necessita di aiuti per poter ripartire il prima possibile.