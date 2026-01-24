12 C
Roma
sabato – 24 Gennaio 2026
Gossip

Sicilia, ristorante Da Nino distrutto

Da stranotizie
Sicilia, ristorante Da Nino distrutto

Il noto ristorante “Da Nino” a Letojanni, simbolo della ristorazione in Sicilia, è stato completamente distrutto dalla furia del mare. Il locale era frequentato da personalità come Salvini e Fiorello, che hanno manifestato la loro solidarietà al proprietario Nino.

Nino, che sta rientrando dall’estero, ha espresso la sua determinazione a non arrendersi e a ripartire, anche se con difficoltà, per non lasciare a casa i 10 dipendenti che lavorano nel ristorante e che d’estate diventano 30.

Il figlio di Nino, Damiano, ha descritto il momento in cui le onde hanno raso al suolo la sala più vicina al mare e ha parlato della resistenza della base in ferro costruita dal nonno, dove erano conservati i vini più pregiati.

Damiano ha anche ricordato come i pali del locale abbiano ceduto e come il mare, che ha permesso al locale di vivere, a volte porti via tutto. Ha inoltre sottolineato come il nonno avesse costruito il locale rispettando le regole di edificabilità dell’epoca, per mettere a tacere chi critica.

Il ristorante “Da Nino” è noto per aver ospitato centinaia di VIP che hanno brindato e mangiato le specialità siciliane. Tuttavia, a causa della distruzione, rischia di non riaprire in estate e necessita di aiuti per poter ripartire il prima possibile.

Articolo precedente
Dibattito immigrazione a Portomaggiore
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.