Sicilia protagonista al WOMEX in Finlandia per la musica sostenibile

Si è conclusa recentemente a Tampere, in Finlandia, l’edizione del WOMEX – Worldwide Music Expo, il più importante evento internazionale dedicato all’industria musicale.

Nel Padiglione Italia, la Sicily Music Conference (SMC) ha rappresentato la Sicilia e l’Italia, collaborando con Assomusica, Regione Emilia-Romagna, Puglia Sounds, Italian World Beat e Italian World Music Network, grazie al supporto dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero. In apertura, l’Ambasciatore d’Italia in Finlandia, Nicola Todaro Marescotti, ha enfatizzato l’importanza della cooperazione culturale e dell’internazionalizzazione della musica italiana.

La Sicily Music Conference ha presentato una mappatura dei festival musicali siciliani, recentemente realizzata, che ha censito oltre 60 festival attivi. Questo lavoro evidenzia la vivacità del panorama musicale siciliano ed è il primo passo verso una rete regionale per la sostenibilità e la collaborazione tra festival.

Con il supporto dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, la SMC ha facilitato la partecipazione al WOMEX di vari eventi siciliani, come Alkantara Fest, Marranzano World Fest e molti altri, offrendo così loro visibilità e opportunità di connessione internazionale.

Durante la fiera, la SMC ha annunciato la quinta edizione del suo evento, in programma a maggio 2026 tra Palermo e Catania, dal titolo “Meeting & Festival for Sustainability”. Questa edizione si concentrerà sulla sostenibilità dei festival musicali, in linea con le politiche ambientali e culturali della Regione Siciliana.

È stata lanciata anche una call internazionale per musicisti e band interessate a partecipare agli showcase della Sicily Music Conference 2026, offrendo una grande opportunità di visibilità.