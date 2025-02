Sicilia, premio al Consorzio Sanità Mhih

Il Consorzio di Sanità Mediterranean Health Innovation Hub (M.H.I.H.) di Messina ha ricevuto l’Impact Award durante il meeting annuale di Elis Innovation Hub a Roma, per le sue attività nella ricerca biomedica e nella formazione professionale nel settore della salute in Sicilia. Paola Gabaldi, Direttore Operativo Area Ricerca della Fondazione Don Gnocchi e rappresentante del Consorzio, ha sottolineato l’importanza del premio, evidenziando come i risultati ottenuti finora siano significativi per il futuro del Consorzio. L’obiettivo principale rimane la produzione di risultati applicabili direttamente sui pazienti, attraverso la ricerca traslazionale che genera un impatto concreto sul territorio.

A soli tre anni dalla sua fondazione, il Consorzio, con oltre 20 partner, gestisce 9 progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Questi progetti includono l’intelligenza artificiale per la diagnostica, la riabilitazione domiciliare con tecnologie immersive, exergames per pazienti neurologici, sensoristica avanzata, medicina personalizzata e nutraceutica. Per quanto riguarda la formazione, il Consorzio ha avviato 4 corsi ITS per formare Informatici biomedicali e Tecnici specialisti biomedicali, coinvolgendo più di 120 studenti e varie aziende in diverse città siciliane.

Flavio Corpina, Amministratore Delegato del M.H.I.H., ha commentato che il premio rappresenta un riconoscimento alla concretezza delle azioni intraprese dal Consorzio, che, nonostante la sua giovane età, ha già realizzato iniziative efficaci grazie alla collaborazione con una rete ampia di soggetti locali, nazionali e internazionali, uniti nell’impegno per la Sicilia.